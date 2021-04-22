التنمية المحلية تنظم 4 دورات تدريبية لـ 122 موظفا بالمحافظات لتحسين الخدمات

كتب على عبد الرحمن

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية هي دورة تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلى باستخدام برنامج (spss) للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال إعداد دراسات الجدوى وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالإدارات الهندسية وإدارة التخطيط والمشروعات، بالإضافة إلى دورة تنمية قدرات المديرين والعاملين في صندوق التنمية المحلية والإقراض ودورة برنامج إدارة المشروعات (PMP) ويستفيد من الدورات 122 متدرباً من جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة الوزارة لرفع مهارات العاملين بالمحليات وتعزيز قدراتهم بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى اهتمام الوزارة بتنمية مهارات القائمين على تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لافتاً إلى تنظيم الوزارة للأسبوع الثاني على التوالي دورة تدريبية جديدة لتنمية مهارات العاملين في صندوق التنمية المحلية في المحافظات بما يعمل على سرعة الاستجابة لطلبات الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية.

وأوضح شعراوى، أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية في القرى بما يتيحه من فرص قروض ميسرة وسريعة للشباب والمرأة المعيلة للمساهمة في القضاء علي البطالة وتحسين مستوي المعيشة، مشيراً إلى أن الصندوق يقرض مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية سواء الانتاجية أو التسويقية أو الخدمية ويمنح الصندوق قروضه للأفراد وشركات الأفراد والجمعيات التعاونية الإنتاجية المسجلة.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هى تنمية قدرات المديرين والعاملين فى صندوق التنمية المحلية والإقراض، ودورة كيفية التعامل مع المواطنين من ذوى الهمم بلغة الإشارة للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، ودورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام ، بالإضافة إلى دورة إعداد الجرافيك والإنفوجراف والفيديو والمونتاج، واستفاد من الدورات 108 متدربين من جميع المحافظات.