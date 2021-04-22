التحقيق فى واقعة إصابة زوجة بغيبوبة أثناء الولادة بسبب الإهمال بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تباشر نيابة أبوكبير العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد الشربينى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، التحقيقات فى واقعة تعرض زوجة شابة لإهمال طبي أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية بعيادة خاصة لطبيبة دخلت على إثره فى غيبوبة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة أبوكبير من زوج المجنى عليها "نورهان م" 19 سنة، مقيمة قرية طوخ التابعة لمركز أبوكبير، يتهم فيه طبيبة نساء وتوليد بمركز أبوكبير، بالإهمال الطبى فى حالة نجلتهم أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية بعيادتها الخاصة، ودخولها فى غيبوبة تامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2515 لسنة 2021 إدارى مركز شرطة أبوكبير.

وقال الزوج فى بلاغه إن زوجته توجهت منذ 6 أيام لإجراء عملية الولادة القيصرية بعيادة خاصة لطبيبة نساء وتوليد بمدينة أبوكبير، وبعدها بساعات أصيبت بنزيف حاد، قامت على أثره الطبيبة دخولها غرفة العمليات مرة ثانية وإجراء عملية لها تم على أثرها استئصال الرحم، ولم يتوقف النزيف، مما تسبب لها فى تورم فى الوجه، مما حدى بالطبيبة لنقلها إلى مستشفى خاص بمدينة الزقازيق، وتبين توقف الكليتين ودخولها فى غيبوبة تامة، ثم قامت الأسرة بعدها بتحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لعدم قدرتهم على تدبير نفقات المستشفى الخاص.

ومن جانبه، فتحت نيابة أبوكبير العامة، التحقيقات فى الواقعة، وقرر أحمد نعيم، وكيل النائب العام، استدعاء الطبيبة وبسؤالها أقرت أنها قامت بإجراء الإجراءات الطبية المتبعة مع الحالة، وقررت النيابة صرفها، لحين وصول تقرير الطب الشرعى، وقررت عرض التقارير الطبيبة على الطب الشرعى للتأكد من مدى صحة الإجراء الطبي المتبع من قبل الطبيبة، كما استمعت النيابة لأقوال زوج المجنى عليها، الذى اتهم الطبيبة بالإهمال الطبى، الذى أودى لدخول زوجته فى حالة غيبوبة تامة، وحالتها سيئة ولا يمكن استجوابها.