اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات مصرع عامل خلال صيانة غرفة تفتيش لترعة بالعياط

الخميس، 22 أبريل 2021 01:19 م
التحريات تكشف ملابسات مصرع عامل خلال صيانة غرفة تفتيش لترعة بالعياط مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في واقعة مصرع عامل بقرية المتانيا بالعياط، أنه خلال تنظيفه وإجراء أعمال صيانة لغرفة تفتيش خاصة بإحدى الترع بالقرية، تعرض للغرق، ولم يتمكن من الخروج من الغرفة ليلقى مصرعه في الحال.

 

وتوصلت التحريات إلى أنه فور اكتشاف أهالي القرية الحادث تمكنوا من انتشال جثته، وتم إبلاغ مركز شرطة العياط بالحادث، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن، بعد إعداد التقرير الطبي.

 

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد مصرع عامل في قرية المتانيا، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية لقى مصرعه خلال إجراء أعمال صيانة بغرفة تفتيش خاصة بترعة القرية، حيث تعرض للغرق، وتم انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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