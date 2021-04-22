اليوم السابع
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البرلمان الألماني يوافق على آلية "مكابح الطوارئ" للتصدي لجائحة كورونا

الخميس، 22 أبريل 2021 02:00 ص
البرلمان الألماني يوافق على آلية "مكابح الطوارئ" للتصدي لجائحة كورونا البرلمان الألماني
(أ. ش .أ)

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 وافق البرلمان الألماني (بوندستاج)، على آلية "مكابح الطوارئ"، والتي تتضمن اتخاذ إجراءات موحدة على مستوى البلاد تهدف للتصدي لجائحة كورونا خلال الموجة الثالثة.

وطبقا لموقع شبيجل الألماني، فقد صوت 342 نائباً بالموافقة على آلية "مكابح الطوارئ"، مقابل 250 ضدها بينما امتنع 64 عن التصويت.

وتشمل القيود، التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، على الحد من التجول ليلا، فضلا عن تعليق حضور التلاميذ والطلاب إلى المدارس مع فرض تعليمات مشددة على المحلات التجارية بغرض تقليل الإصابات الجديدة.

 

 

 


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