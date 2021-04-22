الأمم المتحدة: نصف العالم غير متصل بالإنترنت.. والنساء أكثر مفتقدى الخدمة

كتب محمد شعلان

أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن ما يقرب من نصف العالم غير متصل بالإنترنت وأن معظم من يعانون من عدم وجود التقنيات الرقمية هن النساء في البلدان النامية، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالوصول المتكافئ للنساء والفتيات للعلوم والتكنولوجيا بالتزامن مع اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وغرد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ما يقرب من نصف العالم لا يزال غير متصل بالإنترنت، ومعظم من يفتقرون إلى التقنيات الرقمية هم من النساء والفتيات في البلدان النامية، في Girlsin ICT Day ، دعونا نجدد التزامنا بهدف الوصول المتكافئ للنساء والفتيات إلى الفرص في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".



امين الامم المتحدة على تويتر

وفي عام 2020 ، تم الاحتفال باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 23 أبريل ، وشملت جولة عالمية لمدة 24 ساعة لأبرز معالم الاحتفالات باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبعض الاحتفالات الافتراضية المُقامة في جميع أنحاء العالم خلال هذا اليوم.

واستضاف الاتحاد حواراً إلكترونياً بشأن الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحفيز الجيل القادم.

وسلّط الحوار الإلكتروني الضوء على أهمية مشاركة الحكومات في تمكين النساء من خلال التكنولوجيا واسترعى الانتباه إلى شخصيات توفر القدوة والتوجيه وكيف يمكنها تحفيز الفتيات والشابات على الإقبال على وظائف في مجال التكنولوجيا.