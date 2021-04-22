اليوم السابع
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اجتماعان لمناقشة الموقف المالى لمشروعات الرصف والقانونى للمشروعات بالغربية

الخميس، 22 أبريل 2021 11:39 ص
اجتماعان لمناقشة الموقف المالى لمشروعات الرصف والقانونى للمشروعات بالغربية جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، رؤساء مراكز المحلة، سمنود، زفتى وأحياء أول وثان المحلة، مراقب الحسابات ومدير المشروعات بتلك المراكز والأحياء، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو.

وخلال الاجتماع تم مناقشة نسب تنفيذ الرصف في المحلة وزفتى وسمنود، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات المالية مع قرب انتهاء العام المالي، وإعطاء الوقت للجان الاستلام من ممارسة أعمالها حيث لن يتم استلام أي شارع أو طريق دون مطابقته لكافة المواصفات المنصوص عليها في العقود.
 
كما عقد الدكتور طارق رحمي اجتماعاً بحضور الدكتور سيد فوده المستشار القانوني للمحافظة والمستشار محمد عبد السلام رئيس المكتب القضائي بالمحافظة، حيث تم مراجعة الموقف القانوني لعدد من القضايا التي تخص المحافظة.
 
الجدير بالذكر أنه يتم رصف 63 شارع بمركز المحلة، 12 أول المحلة، 12 ثان المحلة، 39 زفتى و 22 سمنود.
 
 
 
 

 


محافظ الغربية

نائب محافظ الغربية

المحلة

مشروعات محافظة الغربية

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