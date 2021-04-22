اجتماعان لمناقشة الموقف المالى لمشروعات الرصف والقانونى للمشروعات بالغربية

وخلال الاجتماع تم مناقشة نسب تنفيذ الرصف في المحلة وزفتى وسمنود، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات المالية مع قرب انتهاء العام المالي، وإعطاء الوقت للجان الاستلام من ممارسة أعمالها حيث لن يتم استلام أي شارع أو طريق دون مطابقته لكافة المواصفات المنصوص عليها في العقود.

كما عقد الدكتور طارق رحمي اجتماعاً بحضور الدكتور سيد فوده المستشار القانوني للمحافظة والمستشار محمد عبد السلام رئيس المكتب القضائي بالمحافظة، حيث تم مراجعة الموقف القانوني لعدد من القضايا التي تخص المحافظة.

الجدير بالذكر أنه يتم رصف 63 شارع بمركز المحلة، 12 أول المحلة، 12 ثان المحلة، 39 زفتى و 22 سمنود.