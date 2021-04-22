اليوم السابع
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إيفاد مأموريات من الأحوال المدنية لمنازل مواطنين لاستخراج بطاقات رقم قومى

الخميس، 22 أبريل 2021 11:25 ص
إيفاد مأموريات من الأحوال المدنية لمنازل مواطنين لاستخراج بطاقات رقم قومى الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضى

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وجه قطاع الأحوال المدنية مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لأهالى (عزبة بريك بمركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

وأوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (لعدد 4 حالات " يعانون من أمراض مزمنة" داخل مستشفيات بمحافظة القاهرة) وكذا (مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة بمحل إقامته بالقاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

وواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة" بمقر ديوان عام القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.


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