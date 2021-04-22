اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 02:25 م
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إصابة 8 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بمراكز الوقف وفرشوط وقنا

الخميس، 22 أبريل 2021 01:29 م
إصابة 8 أشخاص فى 3 حوادث متفرقة بمراكز الوقف وفرشوط وقنا اسعاف - أرشيفية
قنا_ صابر سعيد

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أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، في 3 حوادث متفرقة بمراكز الوقف وفرشوط ومركز قنا، وتم نقلهم إلي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي علي طريق العركي فرشوط، وآخر في حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل أمام ديوان المحافظة، وإصابة 3 في حادث تصادم موتوسيكلين أمام صوامع المراشدة بمركز الوقف.

وتبين من الفحص أن أسماء المصابين جاءت كالتالي سلمون صفوت، 33 عاما، رزيقي روماني، 37 عاما، لطفي نجيب، 37 عاما، في حادث المراشدة، وإصابة عماد محمد، 53 عاما، وناجح فراج، 37 عاما، عماد عبد الرحيم، 50 عاما، عصام 43 عاما، في حادث انقلاب ملاكي فرشوط، وإصابة أحمد ابراهيم، 16 عاما، في حادث انقلاب تروسيكل أمام ديوان المحافظة.

تم تحرير محضر بالوقائع ونقلهم إلي مستشفيات قنا العام وبهجورة المركزي والوقف.

 


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