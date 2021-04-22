اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث طعن بمركز لطالبى اللجوء بهولندا

الخميس، 22 أبريل 2021 09:59 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث طعن بمركز لطالبى اللجوء بهولندا الشرطة الهولندية - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت الشرطة الهولندية إن 7 أشخاص أصيبوا بجروح 2 منهم في حالة خطرة بحادث طعن في مركز لطالبي اللجوء، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، واعتقل مقيم عمره 24 عاما من سكان المركز.

وحسب موقع روسيا اليوم، لم يتضح على الفور الدافع وراء حادث الطعن الذي وقع في بلدة إخت على بعد 180 كيلومترا جنوب العاصمة أمستردام.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الخميس، إنه تم استدعاء الضباط إلى مركز طالبي اللجوء حوالي الساعة 10:15 مساء واعتقلت المشتبه به بعد 10 دقائق.

ونقل الجرحى جميعا الى مستشفى لتلقي العلاج، ونقل سكان المبنى الذي وقع فيه حادث الطعن إلى مبان أخرى في المركز أثناء تحقيق الشرطة.

 


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