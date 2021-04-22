أماكن جديدة لباكيات الباعة للحفاظ على الشكل الحضارى لمدينة الواسطى

وأضاف رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، أنه تم دراسة نقل باكيات الطراد بمدينة الواسطى لمكان بديل بشارع مدرسة الزراعة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الحضاري، مشير الى قيام بلال حبش نائب محافظ بني سويف بعقد حوارا مجتمعيا مع بعض القيادات الطبيعية وممثلين عن بعض الأهالي بمدينة الواسطى ، بمقر قاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية ، وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمناقشة الحلول المقترحة ، ومطالب المواطنين بشأن باكيات شارع الطراد التي يتم تنفيذها بالمدينة ، وذلك في ضوء تحقيق المصلحة العامة.

وأكد رئيس المدينة، أنه سيتم البدء في رصف وتطوير شارع الطراد ورفع كفائته بمسافة 600 متر ضمن خطة التطوير بالوحدة المحلية.

وأضاف رئيس المدينة، أنه يتم المتابعة اليومية لخطة الاستثمارية للعام الحالي والجاري تنفيذها بدائرة المركز حيث يتم تجميل وتطوير مدخل مدينة الواسطى، تغطية ترعة الإبراهيمية بمدخل جزيرة المساعدة، إعادة رصف طريق ونا القس/ قمن العروس، وطريق ونا القس/ صحارة مبارك وطريق قرية صفط ميدوم، تطوير مبنى الحملة الميكانيكيّة، تشطيب المباني الإدارية لمدينة الواسطى وقرى الميمون وقمن العروس وإطواب وصفط ميدوم.