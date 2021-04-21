2200 شرطى لتأمين تظاهرات أمام مبنى البرلمان الألمانى والمنطقة الحكومية

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ذكرت صحيفة"دير تاجز شبيجل" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الشرطة خصصت 2200 شرطي لتأمين تظاهرات أمام مبنى البرلمان والمنطقة الحكومية.

وقالت الصحيفة، إنه تزامنا مع التصويت على التعديل المُزمع لقانون الحماية من العدوى في البوندستاج الألمانى، تتوقع السلطات الأمنية آلاف المعارضين لسياسة كورونا في الاحتجاجات في الحي الحكومي في برلين.

وأشارت إلى شرطة برلين تلقت دعمًا من مسؤلين من أربع ولايات اتحادية ومن الشرطة الفيدرالية لتأمين التظاهرات، وأن 2200 من ضباط الشرطة سيطوقون مبنى الرايخستاج والمنطقة الحكومية.

يذكر أنه تم التخطيط للعديد من المظاهرات والتجمعات أمام بوابة براندنبورج والتى ضمت 1000 مشارك فى شارع 17 يونيو.. وتم تسجيل مظاهرة قرب قصر بلفيو ظهر اليوم ومن المتوقع أن يشارك 1000 مشارك فضلا عن أن هناك العديد من التجمعات الصغيرة المخطط لها.

وكانت السلطات الألمانية قد حذرت في السابق من أربع تجمعات، كانت من المفترض أن تتجمع بالقرب من ضفة الرايختاج بمشاركه 2000 متظاهر .

وبحسب متحدثة باسم الشرطة فإنها تتوقع حشدا وتدفقا أكبر في جميع أنحاء البلاد في نفس يوم الاحتجاج في برلين.

يشار إلى أن الاحتجاجات موجهة ضد التغييرات في قانون الحماية من العدوى، والتي ينبغي أن تمنح الحكومة الفيدرالية مزيدًا من الاختصاصات في سياسة مكافحة كورونا.