ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء: زﻳﺎرة ﻃﺮاﺑﻠﺲ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺆﻛﺪ دﻋﻢ ﻣﺼﺮ ﻟﻮﺣﺪة واﺳﺘﻘﺮار اﻷراﺿﻰ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.. ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ.. ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ أﻃﺮ ﻋﻮدة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ.. واﺳﺘﺌﻨﺎف أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.. وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ: زﻳﺎرة ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ ﻟﻄﺮاﺑﻠﺲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﻠﻴﻒ ﺗﺎرﻳﺨﻰ.

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..





ـ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء: زﻳﺎرة ﻃﺮاﺑﻠﺲ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺆﻛﺪ دﻋﻢ ﻣﺼﺮ ﻟﻮﺣﺪة واﺳﺘﻘﺮار اﻷراﺿﻰ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.. ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ.. ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارات المعنية ﻟﺒﺤﺚ أﻃﺮ ﻋﻮدة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ.. واﺳﺘﺌﻨﺎف أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.. وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ: زﻳﺎرة ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ ﻟﻄﺮاﺑﻠﺲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﻠﻴﻒ ﺗﺎرﻳﺨﻰ



ـ ﻫﺸﺎم ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻦ دوره ﻓﻰ ﻣﺴﻠﺴﻞ "هجمة مرتدة".. اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻨﺎول ﺳﻨﻮات ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﺮ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ 2007 وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ 2011





ـ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﻔﺎوﺿﺎت وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ..



ـ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻰ: ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮى ﻧﻤﻮذج ﻧﺠﺎح ﻓﻰ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.. اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ: ﻧﺘﻄﻠﻊ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺜﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻰ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر دﻋﻤﺎ ﻷﻫﺪاﻓﻨﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.. و"ﺑﺎﺳﻮ": ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺎﻫﺮة أوﻟﻰ ﻣﺤﻄﺎت ﺟﻮﻟﺘﻰ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ





ـ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﺸﻒ: ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ 23 وفاة و139 مصابا.. واﻹﻫﻤﺎل واﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺘﺰوﻳﺮ أﺑﺮز اﻻﺗﻬﺎﻣﺎتً.. اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺤﺒﺲ 23 متهما ﻓﻰ ﺣﺎدث ﻗﻄﺎر ﻃﻮخ واﺳﺘﺪﻋﺎء رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ



ـ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺒﻴﺔ

ـ "اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ" ﺗﻌﻠﻦ ﺑﺪء إﺿﺎﻓﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺠﺪد ﻟﻸﺳﺮ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳة.. اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ 4 أفراد على البطاقة



