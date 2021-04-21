اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التجارة: نبدأ غدا فى إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الليبى

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:09 ص
وزيرة التجارة: نبدأ غدا فى إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الليبى وزارة التجارة والصناعة - أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إنها التقت اليوم مع وزير الاقتصاد ووزير الصناعة الليبى، وتم التباحث في عدة أمور أهمها إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الليبى وهو يضم كل العناصر التى لها علاقة بالاستثمار فى ليبيا ونبدأ غدا فى إعادة تشكيل المجلس، ومراجعة بعض الاتفاقيات السابق توقيعها فى 2009 ومن ممكن يكون لها أثر إيجابى على الاستثمار بشكل عام.
  
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد شهد خلال زيارته أمس إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.
 
 
 

مجلس الأعمال الليبى المصرى

وزيرة التجارة

مجلس الأعمال المصرى الليبى

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة