وزيرة التجارة: نبدأ غدا فى إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الليبى

كتب رامى محيى الدين

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إنها التقت اليوم مع وزير الاقتصاد ووزير الصناعة الليبى، وتم التباحث في عدة أمور أهمها إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الليبى وهو يضم كل العناصر التى لها علاقة بالاستثمار فى ليبيا ونبدأ غدا فى إعادة تشكيل المجلس، ومراجعة بعض الاتفاقيات السابق توقيعها فى 2009 ومن ممكن يكون لها أثر إيجابى على الاستثمار بشكل عام.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد شهد خلال زيارته أمس إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.