هل يجوز تنازل أحد الأخوة عن نصيبه فى الميراث لشقيقه.. القانون يجيب

كتب أحمد حسنى

يتساءل البعض من المواطنين، عن قانوينية بعض الإجراءات فى توزيع الإرث، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مدى قانونية تلك الإجراءات طبقاً لنصوص القانون.

س: هل يصح تنازل أحد الأخوة عن نصيبه فى الميراث لأخيه مقابل مبلغ بخس من المال دون أن يحدد هذا الأرث ويتم توزيعه على كل الورثة؟

ج: لا يوجد مانع من تنازل أحد الورثة عن حقه فى الميراث مدام كان ذلك بمحض إرادته دون إكراه.