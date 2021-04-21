اليوم السابع
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هل يجوز تنازل أحد الأخوة عن نصيبه فى الميراث لشقيقه.. القانون يجيب

الأربعاء، 21 أبريل 2021 04:00 ص
هل يجوز تنازل أحد الأخوة عن نصيبه فى الميراث لشقيقه.. القانون يجيب دار القضاء العالى- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين، عن قانوينية بعض الإجراءات فى توزيع الإرث، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مدى قانونية تلك الإجراءات طبقاً لنصوص القانون.

 
س: هل يصح تنازل أحد الأخوة عن نصيبه فى الميراث لأخيه مقابل مبلغ بخس من المال دون أن يحدد هذا الأرث ويتم توزيعه على كل الورثة؟
 
ج: لا يوجد مانع من تنازل أحد الورثة عن حقه فى الميراثمدام كان ذلك بمحض إرادته دون إكراه.
 
 
س: هل من الممكن رفع دعوى إعلام الوراثة بعد مرور أكثر  من 30 عاما على تاريخ الوفاة؟
 
ج: طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة.
 
"الأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام وراثة":
 
- شهادة وفاة المورث المتوفي. 
-صورة بطاقة رقم قومي للمتوفي. 
-صورة بطاقة رقم قومي لمقدم الطلب. 
-أعلان الورثة بعريضة الطلبات وبتاريخ الجلسة المحددة لأعلام الوراثة. 
-اثنين شهود وبطاقة الرقم القومي الخاصة بهم يوم الجلسة المحددة.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن إعلام الوراثة يشمل العديد من الاستفسارات، فيما يخص الورث الشرعى، وهى:
 
س: هل من الممكن رفع دعوى الإعلام بعد مرور أكثر  من 30 عام على تاريخ الوفاة؟
 
ج: طلب إثبات إعلام الوراثة ليس له مواعيد، ويجوز إقامته فى أى وقت أمام محكمة الأسرة، ولا  يوجد مشكلة فى شهادة الوفاة الكمبيوتر ما دامت مستخرجة من مكتب الصحة وممهوره بخاتم الدولة.
 
س: كيف يتم توزيع التركة أو الأرث على الورثة ؟ و ما هى الأجراءات القانونية ؟
 
ج: أما عن كيفية توزيع التركة فسوف تقضى المحكمة بذلك، فى مادة الوراثة وفقاً لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم.
 
س: هل يصح إعلان جميع الورثة فى عنوان واحد ؟ 
 
ج: يجوز إعلان الورثة جميعاً على عنوان واحد، المهم هو استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة، وتجهيز شاهدين للشهادة بالجلسة.
 
 

 


اعلام الوراثه

محكمة الاسره

توزيع الارث

القانون المصرى

اخبار الحوادث

دار القضاء العالى

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