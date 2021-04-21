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نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:02 م
نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا الشهيد الدكتور عبد الغني شوكت
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم، الأربعاء، 3 أطباء بعد وفاتهم بفيروس كورونا المستجد، هم: الشهيد الدكتور على عبد الرحمن أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى ناصر العام، الشهيد الدكتور جرجس نجيب يوسف استشارى باطنة بقنا بالمعاش، والشهيد الدكتور عبد الغني شوكت محمد محمد علي استاذ الباطنة بطب عين شمس، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء بسبب الجائحة إلى 472، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرهم ودعت الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء .
 
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع الأطباء وأفراد الطاقم الطبى بأخذ لقاح فيروس كورونا، حيث أن كل دول العالم توفر اللقاحات المختلفة، ولا يوجد لقاح أفضل أو آمن من لقاح أخر، مؤكدة أن اللقاح يقلل من احتمالات الإصابة، ويمنح درجة من درجات المناعة، وفى حالة الإصابة تأتى بأعرض أقل حدة، وبالتالى لابد من حصول الجميع على اللقاح، بالإضافة إلى الإلتزام بكافة الاجراءات الاحترازية حيث شهدت الفترة الماضية تراخى فى تطبيقها، والذى أدى بدوره فى ارتفاع عدد الوفيات بالموجة الثالثة.
 
 
 
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