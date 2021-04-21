اليوم السابع
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نائب محافظ بنى سويف يسلم شهادات اجتياز برنامج التحول الرقمى لـ35 متدربا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:31 م
نائب محافظ بنى سويف يسلم شهادات اجتياز برنامج التحول الرقمى لـ35 متدربا نائب محافظ بنى سويف يسلم الشهادات
بنى سويف - هانى فتحى

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سلًم بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، شهادات اجتياز الدورات التدرييية فى التحول الرقمى والبرمجة، المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تم إجراؤها بالتعاون مع المحافظة "أون لاين"، ضمن البرنامج التدريبى لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية تحقيقا للتميز الرقمى والمؤسسى .

وسلم نائب المحافظ عدد 10 شهادات للمتدربين بعد اجتيازهم لدورة البرمجة "Python"، كمرحلة أولى من إجمالى 100 متدرباً، بجانب تسليم شهادات لعدد 25 متدربين بعد اجتيازهم دورة أساسيات التحول الرقمى " Transformation Fundamentals".

فيما أوضحت داليا فيض الله منسق التدريب مع وزارة الاتصالات، أن هذه الدورات يتم تنفيذها فى إطار إستراتجية مصر الرقمية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى والميكنة من خلال تنمية ورفع قدرات العاملين بالقطاع الحكومي، واستهدفت العاملين بإدارات: البوابة الإليكترونية ومركز تدريب الحاسب والمركز التكنولوجى والمكتب الفنى ومركز المعلومات ومكتبة مصر والحسابات، خدمة المواطنين، والمتابعة والشؤون القانونية والمالية والمجالس واللجان وغيرها من إدارات ومكاتب الديوان العام.


بنى سويف

نائب محافظ بنى سويف

شهادات اجتياز الدورات التدريبية

التحول الرقمى

وزارة الاتصالات

محافظ بنى سويف

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