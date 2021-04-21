مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بشمال سيناء خلال 7 سنوات

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة وشركاتها المختلفة تبذل جهوداً لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم أنه فى نطاق قطاع شمال سيناء الذى يضم كل من العريش، المساعيد، بئر العبد، رمانة، الشيخ زويد، رفح، الحسنة ونخل ويشمل حوالى 51 مركز وقرية ، يبلغ عدد المشتركين به حوالى (165 الف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 150 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 6 موزعات جهد متوسط

- 300 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

- 36 سكينة هوائية جهد متوسط .

- 22 وحدات ربط حلقى جهد متوسط .

- 1005 عامود هوائى جهد متوسط .

- 125 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

- 100 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

- 2570 عامود جهد منخفض.

- 825 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 625 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 110 صندوق توزيع جهد منخفض .

وقال شاكر إنه تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع شمال سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى850 جنيه متمثلة فى :

- توصيل التيار الكهربائى لانفاق شمـــال الاسماعيلية اسفل قناة السويس الجانب الشرقى والغربى والمناطق الأمنية بالشرق والغرب بقــدرة 26م.ف.أ

- توصيل التيار الكهربائى لأنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس من الجانب الشرقى والغربى والمناطق الأمنية بالشرق والغرب بقــدرة 26م.ف.أ.

- انارة خط الحدود الدولية برفح من صلاح الدين حتى نقطة ساحل 10

- توصيل التيار الكهربائي لإنارة الطريق الدولي من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين )مرحلة ثانية.

- مشروع إنارة الطريق الدولي حتي الروضة.

- مشروع تغذية محطة رفع مياه - كرم ابو نجيلة.

- مشروع تعديل الخطوط الهوائية المارة اعلي الكتل السكنية بكابلات ارضية بمنطقة بئر العبد حي الغزلان.

- توصيل التيار لمحطة مياه ابوصقل .

- مشروع تغذية محطة تحليه المياه بالسكادرة.

- توصيل التيار لمحطة مياه غرب العريش.

- توصيل التيار الكهربائى لعدد 76 منزل دوى بقرية الجوفة بالجدى بشمال سيناء.

- توصيل التيار الكهربائى للمشروع القومى ابنى بيتك.

- مشروع تغذية مدينة رفح الجديدة.

- توصيل التيار الكهربائي لمشروع 12 تجمع بدوى تنموي بشمال سيناء.

- مشروع تدعيم مدينة الشيخ زويد بخط مزدوج الدائرة.

- مشروع تغذية عمارات السيل.

- توصيل التيار الكهربائى لقرية الأمل .

- توصيل التيار لمصنع الرخام بالجفجافة بوسط سيناء.

- تغذية قرى سهل الطينة ضمن مشروع استصلاح 400 الف فدان بمحافظة شمال سيناء وشرق بورسعيــد.

- توصيل التيار الكهربائى لمشروع استصلاح 300 فدان بقرية الأمل بالقنطرة شرق.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأعمال تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للاهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على ارضها ، موكدا على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.