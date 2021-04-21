مقتل شخص وإصابة 9 أخرين إثر تفجير انتحارى فى كابول

لقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون، إثر تفجير انتحاري استهدف موكبا تابعا لإدارة الأمن الوطني الأفغاني في كابول.
وقال مسؤولون أمنيون أفغان - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم /الأربعاء/ - إن الحادث وقع في دائرة الشهيد PD15 في مقاطعة كابول وأن شخصا قتل وأصيب تسعة آخرون بينهم مدنيون جراء هذا الانفجار.
ولم تعلن أي جماعة المسؤولية عن الهجوم حتى الآن، والذي يأتي ذلك وسط استمرار الجهود بشأن السلام، في حين حذرت حركة طالبان من تكثيف هجماتها التي تستهدف قوات الدفاع والأمن الوطنية الأمريكية والأفغانية ما لم تغادر الولايات المتحدة البلاد بحلول الأول من مايو المقبل.
مقتل شخص وإصابة 9 أخرين إثر تفجير انتحارى فى كابولالأربعاء، 21 أبريل 2021 11:06 ص
أفغانستان - أرشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون، إثر تفجير انتحاري استهدف موكبا تابعا لإدارة الأمن الوطني الأفغاني في كابول.
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