مقتل شخص بنيران شرطى فى مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية

وكالات

أفاد موقع "نيويورك بوست" الأمريكى، بمقتل شخص بنيران شرطى فى مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، ووقع إطلاق النار المميت في منطقة ليجن لاين بكولومبوس بعد أن تم استدعاء الضباط هناك لفض أعمال شغب، بحسب "روسيا اليوم".

وتم نقل الشخص الذى أصيب بالرصاص إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه توفى فى وقت لاحق، بينما أكدت الشرطة عدم تسجيل إصابات بين ضباطها.

يذكر أن استنكر الرئيس الأمريكى جو بايدن العنصرية الممنهجة والتى أكد أنهت تلطخ روح أمريكا، وأكد بايدن أن الحكم فى قضية مقتل جورج فلويد خطوة للأمام، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأدين ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين بجميع التهم من قبل هيئة محلفين في محكمة مقاطعة هينيبين، حيث جاءت أراء المحلفين الاثني عشر بأنه مذنب بارتكاب جريمة قتل غير مقصود من الدرجة الثانية، والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية في وفاة جورج فلويد في مايو 2020.

وقالت شبكة "سى إن إن"، إن الحد الأقصى لعقوبة القتل العمد من الدرجة الثانية هي السجن لمدة لا تزيد عن 40 سنة، أما العقوبة القصوى للقتل من الدرجة الثالثة هي السجن لمدة لا تزيد عن 25 سنة، والحد الأقصى لعقوبة القتل الخطأ من الدرجة الثانية هو 10 سنوات أو دفع غرامة 20000 دولار.

واتُهم ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين، وهو أبيض، بالقتل من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد في مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا في جنوب مينيابوليس في 25 مايو 2020. وكان قد نفى التهم الموجهة إليه.