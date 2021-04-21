اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:16 م
خالد صلاح
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محطة معالجة سلامون القماش بالدقهلية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:15 م
محطة معالجة سلامون القماش بالدقهلية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة محطة معالجة صرف سلامون القماش
الدقهلية - فريق المحافظات

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حصلت محطة معالجة صرف صحى سلامون القماش اليوم ، على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M.) للمرة الثانية بدون ملاحظات ، وذلك فى إنجاز جديد يضاف لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتعمل المحطة بطاقة 2000 م٣/يوم - تقليدى، تحت إشراف محمد عبد الله حسن، مدير المحطة.

وأشارت الشركة فى بيانا لها ، أن هذا الإنجاز يأتى تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق، المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من كلًا من المهندس محمود الديب، المنسق العام لاعتماد .T.S.M بالشركة، والكيميائى محمد إبراهيم، منسق الصرف الصحي، والكيميائى محمد طه عبد الفتاح، منسق مياه الشرب ، مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة؛ لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية لديها الآن 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية  TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحى المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.


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