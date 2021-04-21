محافظ بنى سويف: بحث ملف تجديد عقود الإيجار المنتهية لوحدات الاسكان الاقتصادى

بنى سويف - هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، وذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، المحاسب محمد عطيه مدير عام الشؤون المالية والإدارية ، أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق من رؤساء الوحدات المحلية والإسكان والمالية والمساحة والأملاك والأوقاف والتضامن والتخطيط العمراني.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بملف الإسكان الاقتصادي، والتى تضمنت ملف تجديد عقود الإيجار المنتهية الخاصة بوحدات إسكان تابعة للصندوق ، ومناقشة القيم الإيجارية لوحدات الإيواء العاجل والأولى بالرعاية، وتحويل بعض الوحدات من النشاط السكنى إلى النشاط التجارى ببعض المراكز الإدارية، علاوة على مناقشة بعض المقترحات الخاصة بالصندوق .

كما تم عرض مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، بشأن طلب هيئة تعليم الكبار تخصيص وحدة سكنية بمنطقة المعهد الدينى لتكون مقراً لإدارة محو الأمية بمركز بنى سويف ، علاوة على بحث التماس بعض شاغلى وحدات الإيواء العاجل بمركز الواسطى للنظر فى طلب تخفيض القمية الإيجارية للوحدة .

وأشار المحافظ إلى أهمية الدفع بمنظومة العمل فى الملفات المتعلقة بالوحدات السكنية والمحلات التجارية التابعة للصندوق، مؤكدًا على أهمية وسرعة توفير الحلول والبدائل والعمل بشكل غير تقليدى فى كل المطالب والمشكلات التى تواجه الملف الذى يعتبر من الموضوعات العاجلة والحيوية .