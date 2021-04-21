محافظ المنوفية يشدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وذلك لمتابعة جاهزية المستشفيات والموقف الحالى لمنظومة الأكسجين، مؤكداً ضرورة تكاتف كافة الجهود وبذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد واتخاذ إجراءات استباقية للحد من الإصابة بفيروس كورونا فى الموجة الثالثة، وذلك بحضور نائبة محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد.

وتابع محافظ المنوفية الموقف الحالى لكورونا والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية وكذا توافر الأكسجين موجهاً قيادات الصحة بتكثيف المتابعة الدورية بكافة المستشفيات والتأكد من عمل مسارات خاصة للمصابين داخل المستشفيات حفاظا على أرواح المواطنين، وكذا لتذليل العقبات والوقوف على مدى الاحتياجات الضرورية حسب احتياج كل مستشفى، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى التعامل مع المصابين.

واستعرض وكيل وزارة الصحة بيان تفصيلى بعدد الأسرة المشغولة والمتاحة وأجهزة المونيتور بالمستشفيات وأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وحصر الأجهزة الطبية، مؤكدا أن الوضع حتى الآن مطمئن داخل المحافظة.

ووجه محافظ المنوفية بتشديد الاجراءات الاحترازية وكذا متابعة ارتداء المواطنين للكمامات بوسائل المواصلات والأسواق والمواقف وطالبى الخدمة بالمصالح الحكومية لإلزام جميع العاملين بالمصالح والهيئات الحكومية بارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس.

وأشار محافظ المنوفية، إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود لعبور هذه المرحلة الراهنة وتأكيد قدرة الدولة على تجاوز هذه الأزمة، مناشدا الجميع ضرورة الالتزام والتعاون فى تنفيذ الاجراءات الوقائية والصحية.