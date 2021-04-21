محافظ الإسكندرية يوزع وجبات الإفطار على العاملين بتطوير ميدان محطة مصر

الإسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بتوزيع وجبات الإفطار علي العاملين في موقع العمل بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، وذلك خلال تفقده أعمال المشروع والوقوف على معدلات الإنجاز به.

وشارك المحافظ في توزيع الوجبات الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، نائبا عن اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات.

وأوضح الشريف أن نسبة الإنجاز في أعمال التطوير بالمشروع بلغت من 35% إلي 40% لافتاً أننا وعدنا المواطنين أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال عام واحد. وأكد أننا نسير أفضل من المعدل الزمني المحدد، لافتاً أن هناك متابعة لحظية من قبل جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لأعمال التطوير التي تتم بالميدان، ومتابعة نسب الأعمال وسرعة الإنجاز. وأضاف أنه تم وضع ساعة عد تنازلي بالميدان لضمان الإلتزام بالجدول الزمني المحدد.

وقدم المحافظ الشكر لجميع العاملين بالمشروع مشيدا بحرصهم الشديد علي العمل الدؤوب وزيادة معدل الإنجاز خلال شهر رمضان المعظم لإنهاء كافة الأعمال في الوقت المحدد.

علي الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ أنه وجه بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل خلال شهر رمضان بالمشروعات الجاري تنفيذها علي مستوي المحافظة. مشددا علي سرعة تنفيذ المشروعات والأعمال التي تتعلق بتقديم خدمة للمواطن سواء مشروعات الصرف الصحي ، ومياه الشرب ، ورصف الطرق ، وتطوير الميادين ، أو مشروعات مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة " ، كما شدد علي استمرار أعمال التفتيش المفاجئ علي مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة علي الأسواق ، والتصدي للمخالفات والتعديات علي أملاك الدولة.

الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية أطلق في نهاية يناير الماضي إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع.

ويتكون المشروع من 4 مراحل، تشمل إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية. وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعي المباني التراثية المطلة على الميدان.