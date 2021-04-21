لخطورتها على سلامة المواطنين.. ضبط 30 ألف قطعة ألعاب نارية بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مديرية أمن القليوبية فى ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة أحد الأشخاص بالقليوبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (المدير المسئول عن مكتبة خردوات ولعب أطفال - كائنة بدائرة قسم شرطة بنها ثان بالقليوبية) بحيازة وعرض كميات من الألعاب النارية محظورة البيع ومجهولة المصدر وبدون فواتير ومستندات تدل على مصدرها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور ، وتم ضبط (30600 قطعة ألعاب نارية متنوعة "مجهولة المصدر"، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.