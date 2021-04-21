اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 06:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لخطورتها على سلامة المواطنين.. ضبط 30 ألف قطعة ألعاب نارية بالقليوبية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 05:58 م
لخطورتها على سلامة المواطنين.. ضبط 30 ألف قطعة ألعاب نارية بالقليوبية ألعاب نارية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مديرية أمن القليوبية فى ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية بحوزة أحد الأشخاص بالقليوبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (المدير المسئول عن مكتبة خردوات ولعب أطفال - كائنة بدائرة قسم شرطة بنها ثان بالقليوبية) بحيازة وعرض كميات من الألعاب النارية محظورة البيع ومجهولة المصدر وبدون فواتير ومستندات تدل على مصدرها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور ، وتم ضبط (30600 قطعة ألعاب نارية متنوعة "مجهولة المصدر"، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

حملات امنية

حوادث اليوم

العاب نارية

ضبط العاب نارية

القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة