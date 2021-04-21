قبل فوات الآوان.. 8 خطوات تحميك أثناء اندلاع النيران فى غرفة نومك بالمنزل

كتب عبد الرحمن سيد

شددت الإدارة العامة للحماية المدنية، على وجود العديد من المخاطر التى تهدد حياة المواطنين، خلال تواجدهم فى غرفة النوم ويتركبون أخطاء عديدة تتسبب فى اندلاع حرائق، وينتج عنها متوفين ومصابين، ونصحت إدارة الحماية المدنية بتوخى الحذر داخل المنازل والشقق للحد من نشوب تلك الحرائق ولتجنب تلك المخاطر يجب اتباع التالى:

-يجب تجنب التدخين فى غرفة النوم

-منع أماكن تواجد الأطفال واللعب بالولاعات

-منع استخدام التكييفات لفترات طويلة خلال فصل الصيف لمنع حدوث أى ماس كهربائى

-الحد من ترك الأطفال فى الشقق أو المنازل

-تجنب استخدام الشوايات وأدوات الفحم فى الأماكن المغلقة

-وحود فتحات تهوية داخل المنازل

-استمرار نزع الأدوات الكهربائية من المقابس فور الانتهاء من استخدامها

-إبعاد النار والمواقد المشتعلة والشموع المضاءة عن الأثاث والمفروشات

-الحرص على وجود طفاية فى المنزل واستخدامها فى الضرورة القصوى

وتتكرر مجموعة من الحرائق داخل المنشأت والشقق بسبب عدم دراية المتواجدين بداخلها بقواعد وطرق الوقاية من جحيم النيران التي تندلع بداخلها وتخلف ورائها ضحايا ومصابين وخسائر مادية كبيرة، وتوجد مجموعة من العوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق داخل الشقق السكنية ويجب على جميع المواطنين الانتباه اليها لأنها ظهرت بشكل متزايدة الفترة الماضية نظرا للعديد من الأسباب والأخطاء التي يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكينة.