اليوم السابع
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عدم الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى يعرضك للمسئولية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 21 أبريل 2021 05:00 ص
عدم الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى يعرضك للمسئولية.. اعرف التفاصيل عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن عقوبات عدم الابلاغ عن سرقة التيار الكهربائي التى حددها قانون الكهرباء ، و يعاقب بالحبس و الغرامة من يعلم باى مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي و لم يبادر بالابلاغ عن هذه المخالفات و تطبق عليه القوانين و القواعد.

أولا : العقوبات و الغرامات التى حددها قانون الكهرباء  :

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا  تزيد على 100  ألف جنيه  أو  بإحدى  العقوبتين كل من  استولى  بغير  حق  على التيار الكهربائي 
 
- مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد  قيمة التيار الكهربائي  المسروق  بالإضافة  إلى سداد ما يساوي  ضعف  قيمة  التيار  المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى
 
- فى حالة  تكرار  السرقة  تكون  العقوبة  الحبس مدة  لا تقل عن  سنة  و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد  على  200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين   
 
-  فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه       

وثانيا: الأضرار التى تقع على المواطن نتيجة سرقات التيار الكهربائي :

- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.
- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.
- تذبذب في الجهد الكهربائي.
- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.
- التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء.
- الباب الرابع من قانون الكهرباء.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

سرقات التيار الكهربائي

الشركة القابضة لكهرباء مصر

عقوبات سرقات التيار الكهربائي

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