عدم الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى يعرضك للمسئولية.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن عقوبات عدم الابلاغ عن سرقة التيار الكهربائي التى حددها قانون الكهرباء ، و يعاقب بالحبس و الغرامة من يعلم باى مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي و لم يبادر بالابلاغ عن هذه المخالفات و تطبق عليه القوانين و القواعد.



أولا : العقوبات و الغرامات التى حددها قانون الكهرباء : -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي

- مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى

- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين

- فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه



وثانيا: الأضرار التى تقع على المواطن نتيجة سرقات التيار الكهربائي : - زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.

- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

- تذبذب في الجهد الكهربائي.

- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

- التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء.

- الباب الرابع من قانون الكهرباء.