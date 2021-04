طرد مشبوه يربك "لندن بريدج".. والسلطات البريطانية تعدل مسار القطارات

تم إخلاء محطة لندن بريدج، وانتشرت عناصر الشرطة المسلحة فى محيط الكوبرى عقب ورود تقارير عن "عنصر مشبوه" داخل إحدى عربات قطار، وقالت شرطة النقل البريطانية (بي تي بي) إن المحطة الواقعة في ساوثورك ، جنوب لندن، أغلقت "كإجراء احترازي" بينما يقوم الضباط بتحليل العنصر، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

BREAKING: London Bridge station in central London evacuated as emergency services responded to an incident. pic.twitter.com/WHQhHEYjLM