طرد مشبوه يربك "لندن بريدج".. والسلطات البريطانيا تعدل مسار القطارات

كتبت: نهال أبو السعود

تم إخلاء محطة لندن بريدج، وانتشرت عناصر الشرطة المسلحة فى محيط الكوبرى عقب ورود تقارير عن "عنصر مشبوه" داخل إحدى عربات قطار، وقالت شرطة النقل البريطانية (بي تي بي) إن المحطة الواقعة في ساوثورك ، جنوب لندن، أغلقت "كإجراء احترازي" بينما يقوم الضباط بتحليل العنصر، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

BREAKING: London Bridge station in central London evacuated as emergency services responded to an incident. pic.twitter.com/WHQhHEYjLM — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 21, 2021

قال أحد الرجال الذين علقوا فى القطار إنه تم إخبار الركاب بالعثور على "جهاز مشتبه به" ، بينما قال شاهد آخر إنه وُصف بأنه "طرد غير مراقب" وركض الناس خارج المحطة أثناء إخلاء المبنى.

وأفاد مراسل كان في المحطة، أنه رأى مروحيات "متعددة" في السماء بعد استدعاء الشرطة، وأكدت العديد من شركات السكك الحديدية أنه يتم تحويل مسار القطارات بينما تستجيب خدمات الطوارئ لحادث ما.

اضطر الأشخاص الذين علقوا في قطارات بالقرب من جسر لندن إلى النزول على القضبان، وغرد أحد الركاب: "ابتعد عن جسر لندن، عالق في قطار بالخارج حيث عثروا على جهاز مشتبه به. اضطررنا إلى الخروج من القطار على القضبان للابتعاد عن المحطة".

وكتب آخر: "لقد تم إجلائي الآن من جسر لندن بسبب التأهب الأمني"، وأضاف اخر: "مشاهد غريبة في لندن. تقوم الشرطة في كل مكان بإخلاء المحطة وإجبار الناس على الخروج من المنصات.

وتجمعت الحشود خارج المركز حيث تعاملت الشرطة مع الحادث، وكتب أحد مستخدمي تويتر، الذي التقط صورة للمشهد ، "عدد الأشخاص الذين يقفون حولهم ويطرحون أسئلة لا يغادرون!؟

وأضافت شركة السكة الحديد في تغريدة: "أبلغتنا الشرطة أنها أثناء تعاملها مع حادث وقع في جسر لندن ، فإن المحطة مغلقة .. القطارات التي تسير عادة من وإلى جسر لندن سيتم تحويلها واستخدام لندن فيكتوريا حيثما أمكن ذلك. كما سيتم إلغاء بعض القطارات."