طالب بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان يحصد ذهبية ببطولة الجامعات المصرية

كتب محمد صبحى

حصد الطالب أحمد محمود فيض بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان الميدالية الذهبية في سباق 100 م في بطولة الجمهورية للجامعات، جاءت المشاركة الطلابية تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، على أهمية المشاركة الطلابية في المسابقات الرياضية، التي يرجع مردودها وأثرها الايجابى على الصحة الجسدية والعقلية والنفسية للطلاب وقال إن مشاركة الطلاب فى المسابقات الرياضية يأتى بعد تدريبات مستمرة تحفز الطلاب على الاستمرار لتحقيق مزيدا من النتائج ، كما تساهم في تبادل الخبرات وتعميق علاقات التعارف مع زملائهم من مختلف الجامعات المصرية، و تؤدى إلى استغلال الطاقات بالشكل الأمثل.

هنأ الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية الطالب أحمد محمود متمنياً له التوفيق، كما دعى جميع زملائه من الطلاب أن يحذوا حذوه في الاهتمام بالرياضة والمشاركة الطلابية، مؤكداً على دعم واهتمام الكلية الواسع بالأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية بجانب الأنشطة التعليمية والثقافية والبحث العلمي بما يثرى العملية التعليمية ويساهم في رفع اسم جامعة حلوان بين كل الجامعات المصرية.