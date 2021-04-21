اليوم السابع
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ضبط أمين عهدة استولى على سكر بقيمة 92 ألف جنيه

الأربعاء، 21 أبريل 2021 06:00 م
ضبط أمين عهدة استولى على سكر بقيمة 92 ألف جنيه سلع تموينية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لحماية أموال الدعم ونجحت في ضبط أمين عهدة لقيامه بالإشتراك مع آخرين بالاستيلاء على أطنان من السكر التموينى عهدته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.. قيام كلٍ من (أمين عهدة بفرع تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بالإشتراك مع آخرين بالإستيلاء على كميات من "السكرالتموينى" المسلمة إليه والمخصص ربطاً على البطاقات التموينية .. للإتجار بها فى السوق السواداء لحسابهم الشخصى، مستولياً على أموال الدعم التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وكلٍ من (مالك محل، سائقين).. وبحوزتهم (11,500 طن سكر تموينى معبأ داخل أجولة المسلمة إلى أمين العهدة سالف الذكر والمخصص ربطاً على البطاقات التموينية.. قدرت بقيمة مالية (92000 جنيه).
 
ومن خلال إجراء الجرد المبدئى بمعرفة الجهات المعنية بمخزن الجملة ومطابقته دفترياً تبين قيامه بإستخراج أذون وهمية بإجمالى كميات 19 طن سكر تموينى بقصد التستر على نشاطه الإجرامى حيث تم ضبط الكمية سالفة الذكر على النحو المبين من إجمالى الكمية المستولى عليها والتصرف فى باقى الكمية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سكر

سكر تمويني

الداخلية

اموال التموين

حوادث

الدعم

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