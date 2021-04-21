روسيا تدين العنف ضد المشاركين فى الاحتجاجات السلمية بميانمار

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أدانت وزارة الخارجية الروسية العنف ضد المشاركين في الاحتجاجات السلمية في ميانمار، داعية جميع الأطراف إلى الحوار، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ إن: "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتابع عن كثب التطورات في ميانمار؛ ويدين بشدة العنف ضد المتظاهرين السلميين، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية، ويدعو إلى حوار سلمي ومصالحة، وفقا لإرادة ومصالح شعب ميانمار" مشيرا إلى أن روسيا تشارك المجلس تماما في هذا الموقف المتوازن.

وأضاف إليتشيف: "أن موسكو واثقة من أنه من أجل تجنب المزيد من التصعيد، ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يواصل الإصرار على إقامة حوار بين جميع الأطراف المعنية في ميانمار، ونحن ندعو إلى مشاركة أوسع، و لفتنا الانتباه إلى المبادرة التي نوقشت بنشاط من جانب أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا لعقد قمة استثنائية لتبادل الآراء بشأن الحالة في ميانمار وسننتظر نتائج المنتدى".

وأشار إلى أن الشرط الضروري للجهود المبذولة يجب أن يكون الالتزام المستمر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، مضيفا "أن حل المشاكل التي تنشأ في البلدان يجب أن يتم إيجاده من قبل الشعوب أنفسها، ودور المجتمع الدولي هو مساعدتها في هذا الأمر".