رفع 4395 طن قمامة وإصلاح وتركيب 427 عمودا وتركيب 154 كشاف بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء مجدى عنانى، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إنه تابع أعمال القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية من نظافة وإنارة وتطوير وتجميل طوال أيام الأسبوع، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة العامة وعودة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

أضاف، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أن حي أول تمكن من رفع 540 طن من القمامة خلال الأسبوع الماضي من قطاعات الحي، كما تم طلاء البلدورات ومدخل ميدان الممر من شارع الحرية، واستكمالا لخطة الانارة للمناطق المحرومة تم إحلال وتجديد 32 كشاف في أماكن متفرقة بالحي وتركيب 22 كشاف بشارع عرابي وصيانة و25 كشاف آخرين وتركيب 3 عدادات.

كما قام حي ثان برفع تجمعات القمامة من الصناديق والمربعات السكنية بجميع قطاعات الحي، واستكمل مبادرة "إسماعيلية أحلى" لتجميل وتطوير الميادين والشوارع الرئيسية بالحي، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتركيب البلدورات بتقاطع شارعي رضا والبحري وقص وتهذيب الأشجار وتقليم النخيل، كما قام قطاع الكهرباء برفع كفاءة الإنارة خلف مركز طبي الشهداء، وبجوار مسجد توفيق بشارع أحمد خالد متفرع من شارع عبدالحكيم عامر بمنطقة الشهداء وشملت نظافة شوارع "رضا والمدارس والمستشفى قبل شارع البحرى ".

وفي سياق متصل قام حي ثالث برفع 785.690 طن من القمامة خلال الأسبوع الماضي بجميع قطاعات الحي، وتم طلاء بلدورات الطريق التجاري ومحيط مكتبه مصر العامة بحسب المعايير الدولية، واستكمل قطاع الكهرباء تغطية الأماكن المحرومة من الإنارة وتم العمل على احلال وتجديد 7 أعمدة وصيانة 15 كشاف في مناطق متفرقه والبدء في رفع كفاءة الإنارة بالموقف الجديد.

كما تابع محافظ الإسماعيلية مجهودات الوحدات المحلية بالمراكز، حيث قام مركز ومدينة الإسماعيلية بأعمال النظافة العامة اليومية بنطاق القرى التابعة له بإجمالي 100 طن خلال أسبوع، وتتضمن رفع 25 طن قمامة من قرية الفردان وتوابعها وتركيب وصيانة عدد 20 لمبة موفر و25 كشاف، كما قامت قرية الحجاز برفع تجمعات القمامة والمخلفات بحمولات وصلت حوالي 40 طن تقريبًا بنطاق القرية وتوابعها وصيانة وتركيب عدد 20 كشاف، وفي قرية عين غصين تم رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بحمولات وصلت حوالي 35 طن تقريباً ،وتركيب عدد 15 كشاف ليد بنطاق القرية وتوابعها.

وقام مركز ومدينة القنطرة غرب بتنفيذ حملة نظافة مكثفة، واستهدفت الحملة رفع 840 طن مخلفات من مناطق متفرقة بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

فيما تابع مركز ومدينة القنطرة شرق أعمال القطاعات الخدمية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها حيث تتم أعمال النظافة ويتم رفع المخلفات والقمامة من الصناديق والمربعات والمقالب بواقع٣٤طن تقريبا يوميا من المدينة، رفع ٦طن من قرية جلبانة يوميا، وبالمشاركة المجتمعية تم إنشاء مربعات لتجميع القمامة بالطرق لمنع انتشارها والحفتظ على المظهر الجمالي للقرية، رفع ٨طن من قرية الابطال، ورفع ٨طن من قرية التقدم، ليبلغ أجمالي ما تم رفعه 392 طن، كما تم استكمال أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة القنطرة شرق بصيانة أعمدة الانارة والكشافات بعدة شوارع متفرقة رئيسية و فرعية.

على جانب أخر قام مركز ومدينة القصاصين برفع تجمعات القمامة بإجمالي 184 طن، حيث تم رفع 20 طن من قرية 30 يونيو وتركيب 100لمبةلإنارة أكثر من15تابع وفى السياق ذاته تم زرع وتركيب10 أعمدة إنارة، وتركيب700متر سلك عازل بمقابر الشيخ سليم تمهيداً لإنارتها، في إطار تنفيذ خطة أعمال الكهرباء بخطة القرى الاكثر احتياجا، وتم زرع 410 عامود من إجمالي 518 وجارى استكمال الخطة بالقرية، كما تم اصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة وإصلاح الخلايا بالقرى، كما تم رفع حوالى 100 طن بالكيلانية، وكذلك رفع 50طن من مخلفات الفراولة وطريق المعاهدة ومنطقه المنشية، ونقل 14 طن في الأسبوع لللمقلب العمومي بمنظومة الجمع المنزلي.

كما قام مركز ومدينة التل الكبير برفع المخلفات وتجمعات القمامة من المدينة والقرى التابعة لها بإجمالي 287 طن من المدينة والقرى يوميا، بصيانة عدد من الكشافات والأعمدة لرفع قدرة شبكة الكهرباء وتكثيف حملات الإنارة خلال شهر رمضان المبارك وشملت منطقة المحطة وعزبة الشامي، واستكمال منطقة الغاطس بالتل البلد وصيانة 30 عامود وتغيير 16 لمبات بدلا من المتهالكة وجاري أستكمال خطة المحافظة في تغطية المناطق المحرومة.

وأكد اللواء مجدي عنانى، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، على الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة ومتابعة استكمال الخطة الاستثمارية لتغطية كافة المناطق المحرومة من الإنارة.