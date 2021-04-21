رئيس مدينة نقادة بقنا: اختيار المدينة لبدء تطبيق منظومة التراخيص الجديدة

وقال ياسر أحمد رئيس مدينة نقادة، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه وقع اختيار وزارة التنمية المحلية علي المركز من ضمن 27 مركزًا ومدينة، لتطبيق منظومة التراخيص الجديدة.

وأشار حسين العربي، نائب رئيس مجلس مدينة نقادة، إلي أنه تم تدريب الموظفين بالوحدة المحلية، الأسبوع الماضي، لمدة أسبوع على تطبيق المنظومة الجديدة من قبل وزارة التخطيط المقرر تطبيقها، كما تم تدريب مدير الإدارة الهندسية، ومدير المركز التكنولوجي، ورئيس المدينة، في المنظومة الجديدة طوال 20يوما، وذلك عقب اختيار مدينة نقادة، لتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة.