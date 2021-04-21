حكاية واعظ بالأزهر مع التطوع لتغسيل ونقل ضحايا كورونا بقنا.. فيديو

قنا صابر سعيد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشر مع عبد الناصر مناع والشهير بعبد الناصر الأزهرى، واعظ بالأزهر ومتطوع لتغسيل ضحايا كورونا ونقلهم خلال الموجتين الأولى والثانية.





قال الشيخ عبد الناصر الأزهرى، إنه تطوع مع مجموعة شبابية في بداية انتشار فيروس كورونا لرش وتعقيم الأماكن في القري التي انتشر فيها الفيروس وكذلك تعقيم المنازل التي أصيب فيها أشخاص بكورونا، وتوزيع كمامات على المواطنين ورش المواصلات العامة.

وأوضح الشيخ عبد الناصر الأزهرى، أنه يتواصل مع مستشفيات عزل في المحافظة وكذلك أشخاص لمعرفة حالات متوفاة بكورونا، بالإضافة إلى نقل حالات كورونا من المستشفيات لدفنهم، مضيفا أنه تعلم الإجراءات الاحترازية من أحد الأطباء.

وأشار المتطوع، إلى أنه يعزل نفسه منزليا بعيدا عن أسرته ووالدته التي تتواجد معه في المنزل خوفا من العدوى أو إصابتهم، قائلا إن أصعب المواقف التي تعرض لها عندما فرت أسرة من لقاء متوفاهم وعدم استقباله في مستشفي العزل.