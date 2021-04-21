حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: معدل الإصابات الأسبوعى بكورونا يسجل ارتفاعا ملحوظا

شهدت دواوين الوزارات اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
غلق مسجد أولاد شاهين بأسيوط لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية
رئيس الوزراء يوجه بالغلق الفورى للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية حال تكرارها
وزيرة الصحة: معدل الإصابات الأسبوعى بكورونا يسجل ارتفاعا ملحوظا
وزارة الرى تعلن الانتهاء من تبطين وتأهيل 1540 كيلو متر من الترع
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
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