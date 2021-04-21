حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية من الهيروين والشابو فى سوهاج 4 أيام

سوهاج محمود مقبول

قرر المستشار محمود عبدالوهاب مدير نيابة مركز سوهاج، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، وذلك قبل ترويج كمية من مخدر الهيروين والشابو القاتل على عملائه المتعاطين للمواد المخدرة، وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج بقيام عامل يقيم بدائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رافت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والنقيب محمد على فهمى معاون مباحث مركز سوهاج، بتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية الأمن، من ضبط عامل مقيم في قرية العمرة مركز سوهاج وسبق اتهامه فى 7 قضايا ما بين اتجار بالمخدرات، وسرقة بالإكراه، وسرقة وسائل نقل وحيازة أسلحة، وبحوزته 67 تذكرة لمخدر الهيروين معدة للبيع بإجمالى 200 جرام، و51 تذكرة لمخدر الشابو معدة للبيع بإجمالى 150 جراما، وهاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 250 جنيها، وسلاح أبيض مطواة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2154 لسنة 2021 إدارى مركز سوهاج/ وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.