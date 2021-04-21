تنفيذ 90% من أعمال محور مرورى لربط طريق ميت أبوعلى بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق ، أعمال تنفيذ المحور المرورى الجديد الرابط بين قرية ميت أبو على وكفر أبو حاكم ، ومنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق، بطول 650 متر وعرض 11 متر وبتكلفة مالية بلغت 5 مليون جنيه، وتخفيف الضغط على الطرق السطحية أسفل كوبرى شرويدة وفك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق .

وأوضح المحافظ ، أن هذا الطريق يُعد محوراً مرورياً جديداً يساعد فى تخفيف حدة الزحام أسفل كوبرى شرويدة وخاصة الزحام الناتج من سيارات النقل الثقيل وتم التفكير فى إنشائه بعد التردد على المنطقة أكثر من مرة حيث تلاحظ الزحام المرورى الشديد مما استدعى البحث عن حلول بديلة تمثلت فى الإتجاه نحو إنشاء محور مرورى جديد بتلك المنطقة الحيوية والهامة، وذلك لفك الإختناقات المرورية وتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أن الأعمال المنفذه بالمحور المرورى الجديد شملت تغطية عدد من الجنابيات الخصوصية بمواسير خرسانية قطر متر ورمال وطبقات تأسيس بسمك 25 سم تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف النهائية، وذلك بعد نجاح المفاوضات مع أصحاب الأراضى المجاورة للطريق وإقناعهم بأهمية تنفيذه لكونه يمثل محوراً مرورياً جديداً يساعد فى فك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم التشديد على الشركة المنفذة بضرورة تطبيق المعايير القياسية أثناء التنفيذ وإستخدام ميزان القياس للتأكد من الدقة فى وضع المناسيب والأعمال التصميمية تلاشيا لظهور عيوب فنية بعد إنتهاء أعمال الرصف لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 90 % ومن المقرر الإنتهاء من كافة الأعمال ودخول الطريق الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة.

كلف المحافظ مدير مديرية الطرق ، بالمتابعه المستمرة لتنفيذ الأعمال بالمشروع وسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمنى المحدد مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائى أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بموقع العمل .