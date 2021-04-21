تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار خفيفة غداً على أجزاء من البحر الأحمر

كتبت أسماء نصار

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر العربية إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة غداً على أجزاء من البحر الأحمر .



ويسود اليوم طقس لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، معتدل على المناطق الداخلية من الشمال امتدادًا للقاهرة على ان يميل للحرارة نسبيًا حول منتصف النهار، يكون حار على شمال ووسط الصعيد وان انخفضت الحرارة مقارنة بالايام الماضية، ويبقى شديد الحرارة جنوبًا، أما ليلًا فيكون الطقس مائل للبرودة إلى بارد على شمال الجمهورية، ولطيف إلى معتدل على باقى المناطق.



وتظهر تشكيلات من السحب المتوسطة والعالية تعبر سماء الجمهورية، تزداد كثافتها احيانًا يصحبها هطول أمطار رعدية على مرتفعات جنوب سيناء امتدادًا لمناطقها الوسطى، تشمل مناطق متفرقة من خليج السويس ومرتفعات شمال البحر الاحمر، قد تمتد لمناطق محدودة من وسط وجنوب الصعيد.



وتكون الرياح نشطة اجمالًا، تُصحب بهبات قوية أحيانًا على الخليجين وشمال الصعيد مع إثارة للرمال على المناطق المفتوحة على شمال ووسط الصعيد، تكون كثيفة على الوادى الجديد.



أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا، والبحر الاحمر مضطرب بمناطقه الشمالية والخليجين، يمتد اضطرابه لباقي مناطقه ليلًا.







