تفريغ كاميرات المراقبة للوصول للمتهم بسرقة سيارة بها طفلتين فى مصر الجديدة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مصر الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، للوصول إلى المتهم بسرقة سيارة بها طفلتين، ما دفعه لتركها في الشارع وفر هاربا، كما استدعت النيابة الطفلتين للاستماع لأقوالهما.

البداية بتلقي شرطة النجدة، بلاغا بالعثور على طفلتين يبكيان في أحد شوارع مصر الجديدة، انتقل رجال الشرطة الى مكان الطفلتين، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن لص حاول سرقة سيارة مركونة أمام محل، وعقب ركوبه السيارة فوجيء بوجود طفلتين فترك السيارة وفر هاربا.

ونجح رجال المباحث في التوصل لوالدة الطفلتين وتم تسليمهما لها وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهم.