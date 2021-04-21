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تضامن سوهاج : إصابة سيدة قطار طهطها المنكوب بفيروس كورونا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 06:26 م
تضامن سوهاج : إصابة سيدة قطار طهطها المنكوب بفيروس كورونا السيدة سمرا
سوهاج ـ محمود مقبول

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أكد  محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن أنه خضعت السيدة السمرا الراوى المعروفة إعلاميا باسم سيدة القطار" للرعاية الصحة عقب إصابتها بفيروس كورونا منذ أسبوع ومازالت به حتى الأن، والتي تم تداول قصة طرد نجلها لها وإستقلالها قطار طهطا المنكوب الشهر الماضى وقيام التضامن الإجتماعى بوضعها داخل دار رعاية للمسنين بمحافظة سوهاج.
 
 
حيث قامت مديرية التضامن بسوهاج بنقل السيدة السمرا إلى مستشفى عزل الحميات بسوهاج منذ أسبوع عقب إصابتها بفيروس كورونا داخل دار الرعاية التي تقيم بداخلها. 
 
كما قامت إدارة الدار بإخلاء الدار من النزلاء والبالغ عددهم 5 ونقلهم لذويهم وتم تعقيم الدار وتطهيرها وإغلاقها لمدة 14 يوما طبقا للتعليمات والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد. 
 
كان  اليوم السابع قد نشر لايف مع الحاجة سمرا، إحدى مصابات حادث قطار محافظة سوهاج، حيث أكدت أن نجلها قام بطردها من المنزل وكان يبيع أثاث المنزل، فتوجهت لمحطة القطار لتتوجه للقاهرة لتعيش فى إحدى مساجد السيدة العيشة أو السيدة زينب.
 
وأضافت الحاجة سمرة الراوى، أن أحد أهل الخير اشترى لها تذكرة قطار، وهو فى طريقه توقف فى منطقة الحادث وفوجئت بالحادث وسقطت عليها الكراسى وسمعت من حولها جميعهم يقولون "يارب"، وكان يوجد شاب معه تليفون ويقوم بالتصوير ويطلب الاستغاثة من الجميع، وبعد دقائق حضر إليها شاب وأخرجها من أسفل الكراسى والزجاج، وحملها وأخرجها من عربة القطار وحملها الشباب على جسر الترعة لحمايتها وإسعافها داخل أحد منازل القرية.

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