اليوم السابع
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تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات فى الجيزة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:16 م
تجديد حبس عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته بعد خلافات نشبت بينهما، بسبب رفضها إعطائه المال لشراء المواد المخدرة.

من جانبهم يعمل رجال الطب الشرعى فى الجيزة، على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة ربة منزل، تم العثور على جثتها داخل شقتها في بولاق الدكرور، واتهمت أسرتها زوجها بقتلها بسبب خلافات بينهما، للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الضحية، وذكر زوجها أنها انتحرت بشنق نفسها بسقف الشقة، بسبب خلافات أسرية بينهما.

ووجه أفراد أسرة الضحية اتهاما لزوجها بقتلها، نتيجة الخلافات المتكررة بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف حقيقة الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

 

الجيزة

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خلافات مالية

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مخدرات

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