اليوم السابع
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تأجيل إعادة محاكمة 46 متهما باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة بالمنيا لـ17 مايو

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:02 ص
تأجيل إعادة محاكمة 46 متهما باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة بالمنيا لـ17 مايو مجمع محاكم المنيا - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية كلا من المستشارين وائل شعبان وأحمد عبد العزيز وأحمد حنفى، نظر إعادة محاكمة 64 متهما من المتورطين فى اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، شمال المنيا، والسابق معاقبتهم غيابيا بأحكام بالسجن تتراوح ما بين 3 و15 عاما، إلى جلسة 17 مايو المقبل، لمناقشة تقرير الإذاعة والتليفزيون.

 

ناقشت المحكمة قرارها فى جلسة السبت الماضى، بفحص الفيديوهات المحرزة من خلال لجنة فنية من التليفزيون فى حضور المتهمين.

 

وكان مركز شرطة العدوة قد شهد أعمال تخريب وتدمير وحرق ونهب وتمكين السجناء من الهرب ، عقب فض اعتصام رابعة عام 2013، وتم القبض على المتهمين، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح ما بين 3- 15 عاما، وتمت إعادة محاكمة المتهمين لتغيبهم فى الحكم الأول.


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