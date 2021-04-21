انفجار كبير داخل مصنع عسكرى إسرائيلى فى تل أبيب

وكالات الأنباء

وقع انفجار كبير، داخل مصنع عسكرى إسرائيلى فى منطقة تل أبيب اليوم الأربعاء، لم تعرف أسبابه بعد، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وحسب موقع صحيفة "هآرتس" فإن "دوى الانفجار سمع من مسافات بعيدة"، موضحة أن الانفجار "وقع داخل مصنع لإنتاج الوسائط الحربية والذخائر المتطورة ومن بينها الصواريخ الحديثة".

ورجحت التحقيقات الأولية، بحسب الصحيفة، أن يكون الانفجار قد نجم "عن خطأ خلال تجارب كان يتم إجراؤها فى المصنع على أسلحة متطورة".

ولم يعرف بعد حجم الخسائر التى خلفها الانفجار.