انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021 إلى الإثنين 26 أبريل 2021.



وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:-

- يوم الأربعاء 21 أبريل:



يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى بين 22 : 27 ، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 29 : 35 درجة، شديد الحرارة على جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى بين 36 : 42 ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 15 : 17 ، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22 : 26.



فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة



نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء



- يوم الخميس 22 أبريل :



فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد .



- يوم الجمعة 23 أبريل :



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء



- يوم السبت 24 أبريل :



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء



- يوم الأحد 25 أبريل :



نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.



- يوم الاثنين 26 أبريل :





نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.







