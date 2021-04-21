اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"اليوم السابع" داخل المنطقة الصناعية الحرفية بـ "الجنينة والشباك" فى أسوان.. صور

الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:00 ص
"اليوم السابع" داخل المنطقة الصناعية الحرفية بـ "الجنينة والشباك" فى أسوان.. صور
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعي الدولة المصرية، لتوفير أكبر قدر من فرص العمل لشباب الخريجين وتدعيم إنشاء المشروعات الحرفية والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي محافظة أسوان قامت الدولة بانشاء المنطقة الصناعية الحرفية بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة من المقرر أن تصبح قاعدة إنطلاق لشباب نصر النوبة فى مجال ريادة الأعمال والصناعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر مما يتيح المزيد من فرص العمل وإستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم الكامنة

وهناك سباق مع الزمن لإنهاء أعمال إنشاء وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك والمقامة على مساحة 73.8 ألف م2 تضم ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 308 ورشة كمرحلة أولى من إجمالى مستهدف 830 ورشة حيث تصل مساحة كل منها إلى 90 متر مسطح منها 60 متر داخلى و 30 متر رصيف تحميل خارجى، ونسبة تنفيذ الإنشاءات الداخلية والمرافق العامة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وصلت إلى 98 %، فى حين جارى بالتوازى العمل فى المرافق الخارجية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق بتكلفة إجمالية 128 مليون جنيه  وبنسبة تنفيذ 85 %.

وكان قد صدر قرارا جمهوريا رقم 208 لسنة 2017 ، لإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بتخصيص مساحة 56.5 فدان.

وكان تم وضع تخطيط وتصور عام لإنشاء 9 مناطق صناعية حرفية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان  كأحد أهم الحلول الفعالة والواقعية والعاجلة لخفض نسب البطالة بين الشباب الأسوانى ، بجانب المساهمة فى زيادة الإنتاج وإستثمار الثروات الطبيعية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة فى توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات المتوسط والصغيرة وإنشاء مدن حرفية وصناعية متطورة ومتخصصة.

 

المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك (1)
المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك (2)
 

 

المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك (3)
 

 

المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك (4)
 

 

المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك (5)
 

 

المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك (6)
 

 

 


نصر النوبة

اسوان

منطقة صناعية

مرافق

شباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة