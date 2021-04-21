اليوم السابع
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النيابة تحقق فى حادث تصادم سيارتين بأحد محاور مدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:14 ص
النيابة تحقق فى حادث تصادم سيارتين بأحد محاور مدينة 6 أكتوبر حادث تصادم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحريات الأجهزة الأمنية حول حادث تصادم وقع بين سيارتين بأحد محاور مدينة 6 أكتوبر، فى الطريق القادم من المدينة ومتجه إلى ميدان لبنان، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين فى الحادث، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم.
 
وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث وعرضها على مهندس فنى لفحصها، لمعرفة أسباب وقوع الحادث.
 
كان حادث تصادم وقع بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لإسعافهم، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، وتم رفع السيارات المتضررة، وإعادة حركة السير لطبيعتها.
 
 

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