اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:00 ص
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الصحة تكشف طرق انتقال العدوى من الأم إلى الجنين

الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:00 ص
الصحة تكشف طرق انتقال العدوى من الأم إلى الجنين الأم والجنين
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق انتقال العدوى من الأم إلى الجنين مؤكدة أنها تتضمن الإنتقال مباشرة من الأم المصابة إلى الجنين بالإضافة إلى العلاقة الحميمة مع شخص مصاب فضلا عن الدم أو الجروح أو استخدام الأدوات الحادة أو السرنجات التى تخص الشخص المصاب.

وكانت  وزارة الصحة والسكان أكدت أن ممارسة الأنشطة المختلفة فى فترة النهار تساعد  للحصول على نوم عميق فى الليل، حيث كشفت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، أن سهر الأطفال يضر بالصحة، مشيرة إلى أن قلة النوم تسبب بطء فى نموه ويؤثر على نشاطة وقدرته على الاستيعاب، وطالبت بأن تعود الأم الطفل على النوم مبكرا حتى يأخذ قسطا كبيرا من الراحة.

ويشار إلى أن النوم مبكرا يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل النوبات القلبية، أو السكتات الدماغية وأمراض الشرايين الدموية، ويعود ذلك إلى الراحة التى يحظى بها الجسم خلال نومه كما يساعد على التخلص من الوزن الزائد وذلك لأنّ السهر لساعات متأخرة خلال الليل يفتح الشهية، كما يشجع الإنسان على تناول المزيد من الطعام.


الصحة

الأم

الجنين

انتقال العدوي

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