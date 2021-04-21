اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:50 م
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السكة الحديد تناشد قائدى المركبات والمشاة العبور من الأماكن الآمنة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 02:00 م
السكة الحديد تناشد قائدى المركبات والمشاة العبور من الأماكن الآمنة مزلقان سكة حديد
كتب أسامة عبد الحميد

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أصدرت هيئة السكة عدد من التعليمات الواجب على المواطنين اتباعها عند عبور خطوط السكة الحديد ، وذلك حفاظاً على أرواحهم وعدم تعريضهم للخطر.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمهور الركاب ، من قائدي المركبات وسائقي التكاتك وقائدي الدراجات البخارية والمشاة، الالتزام بعبور خطوط السكك الحديدية من الأماكن المعدة للعبور الأمن وهي (الكباري – المزلقانات القانونية – الأنفاق).

كما طالبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين بعدم استخدام أو أنشاء معابر غير قانونية على كافة خطوط السكك الحديدية، وعدم فتح أي معابر غير قانونية مغلقه، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين وسلامة مسير القطارات، وعدم التعرض للمسائلة القانونية.


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