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السجن 15 سنة لمسجل خطر قتل عاملا داخل حجز قسم شرطة قصر النيل

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:33 م
السجن 15 سنة لمسجل خطر قتل عاملا داخل حجز قسم شرطة قصر النيل المستشار محمد علي مصطفى الفقى وهئية المحكمة
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن 15 سنة، بتهمة قتل عامل داخل حجز قسم شرطة قصر النيل.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.

تعود أحداث الواقعة، عندما استغاث المحجوزين بحجز قسم شرطة قصر النيل، بضباط القسم بسبب وفاة متهم داخل الحجز، على الفور أسرع ضباط القسم لإنقاذ المتهم ونقله فى سيارة إسعاف، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة مسجل خطر شهرته "كوراشى"، تعدى علي المجنى عليه بالضرب، بسب فرض إتاوة عليه، ما أدى لوفاته داخل حجز قسم شرطة قصر النيل، وتم إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.


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