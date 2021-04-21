اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 04:46 م
خالد صلاح
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الرئيس الكورى الجنوبى يؤكد أهمية استئناف واشنطن الحوار مع بيونج يانج

الأربعاء، 21 أبريل 2021 04:19 م
الرئيس الكورى الجنوبى يؤكد أهمية استئناف واشنطن الحوار مع بيونج يانج رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن
أ ش أ

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" أهمية استئناف الولايات المتحدة للحوار مع كوريا الشمالية في وقت مبكر.

وقال الرئيس مون حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب، "إن أهم نقطة انطلاق لكلا الحكومتين هي امتلاك الإرادة"

وكانت قد أكدت جين ساكى المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن القمة التي سيعقدها الرئيس الأمريكى جو بايدن مع رئيس كوريا الجنوبية الشهر المقبل تعكس أهمية العلاقات الأمريكية الكورية، وفى تصريحات نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية، أوضحت ساكى أن أول قمة للرئيس الأمريكى جو بايدن مع رئيس اجنبى ستكون مع نظيره الكورى الجنوبى، وهو ما يدل على مستوى الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقتها مع حليفتها الآسيوية كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه إن" سيزور واشنطن، في النصف الثاني من شهر مايو، لحضور أول قمة ثنائية له مع الرئيس الأمريكي بايدن.

 


كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

بايدن

بيونج يانج

مون جيه

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